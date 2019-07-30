В чемпионате Англии по футболу ввели временные удаления

30 июля, 2019, 14:30

Футбольная ассоциация Англии решила ввести временные удаления в чемпионате Англии

Об этом сообщает Reuters.

Рефери сможет удалить футболиста с поля на 10 минут за споры с арбитром. Нарушитель увидит перед собой желтую карточку и отправится на скамью запасных. После получения двух подобных наказаний футболист будет удален.

Подобные правила поступать в действие с нового сезона и будут действовать в пятом дивизионе чемпионате Англии и низших лигах.

Правило уже использовали в прошлом сезоне. Как следствие, количество споров с арбитрами сократились на 38 процентов.