В чемпионате Англии по футболу ввели временные удаления
30 июля, 2019, 14:30
Футбольная ассоциация Англии решила ввести временные удаления в чемпионате Англии
Об этом сообщает Reuters.
Рефери сможет удалить футболиста с поля на 10 минут за споры с арбитром. Нарушитель увидит перед собой желтую карточку и отправится на скамью запасных. После получения двух подобных наказаний футболист будет удален.
Подобные правила поступать в действие с нового сезона и будут действовать в пятом дивизионе чемпионате Англии и низших лигах.
Правило уже использовали в прошлом сезоне. Как следствие, количество споров с арбитрами сократились на 38 процентов.
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