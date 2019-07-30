В Беларуси второй раз за год вынесли смертный приговор
30 июля, 2019, 21:50
Суд в Витебске приговорил к смерти Виктора Павлова. Это второй смертный приговор в Беларуси, объявиленный за 2019 год
Об этом сообщает Минская правозащитная группа "Весна", передает Радио Свобода.
Согласно информации, суд в Витебске признал Виктора Павлова виновным в убийстве двух пожилых женщин в декабре 2018 года и приговорил его к смерти.
50-летний подсудимый признавал свою вину и просил суд сохранить ему жизнь.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-