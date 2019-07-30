30 июля, 2019, 21:50

Суд в Витебске приговорил к смерти Виктора Павлова. Это второй смертный приговор в Беларуси, объявиленный за 2019 год

Об этом сообщает Минская правозащитная группа "Весна", передает Радио Свобода.

Согласно информации, суд в Витебске признал Виктора Павлова виновным в убийстве двух пожилых женщин в декабре 2018 года и приговорил его к смерти.

50-летний подсудимый признавал свою вину и просил суд сохранить ему жизнь.