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Espreso.tvОбществоВ Беларуси второй раз за год вынесли смертный приговор

В Беларуси второй раз за год вынесли смертный приговор

Суд в Витебске приговорил к смерти Виктора Павлова. Это второй смертный приговор в Беларуси, объявиленный за 2019 год

Об этом сообщает Минская правозащитная группа "Весна", передает Радио Свобода.

Согласно информации, суд в Витебске признал Виктора Павлова виновным в убийстве двух пожилых женщин в декабре 2018 года и приговорил его к смерти.

50-летний подсудимый признавал свою вину и просил суд сохранить ему жизнь.

 

 

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