В Австралии создали чай, который на вкус как пиво

30 июля, 2019, 12:16

Пивной бренд Австралии Victoria Bitter создал собственный чай, который вкусом похож на пиво

Об этом пишет портал WSFM .

"Это настоящий чай, без алкоголя, но у него есть вкус и запах пива", - рассказали в компании.

На сайте компании чай стоит $ 10, но доставляют его только по Австралии.

Покупатели закупили чай за утро понедельника.

В Victoria Bitter говорят, что напиток создали в первую очередь для фанатов крикета, которые с августа по сентябрь по ночам наблюдать за турниром "Ешес" - серией матчей между Англией и Австралией. В будние дни чай будет заменять зрителям пиво.