В Австралии создали чай, который на вкус как пиво
30 июля, 2019, 12:16
Пивной бренд Австралии Victoria Bitter создал собственный чай, который вкусом похож на пиво
Об этом пишет портал WSFM .
"Это настоящий чай, без алкоголя, но у него есть вкус и запах пива", - рассказали в компании.
На сайте компании чай стоит $ 10, но доставляют его только по Австралии.
Покупатели закупили чай за утро понедельника.
В Victoria Bitter говорят, что напиток создали в первую очередь для фанатов крикета, которые с августа по сентябрь по ночам наблюдать за турниром "Ешес" - серией матчей между Англией и Австралией. В будние дни чай будет заменять зрителям пиво.
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