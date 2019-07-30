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Espreso.tvОбществоВ Австралии создали чай, который на вкус как пиво

В Австралии создали чай, который на вкус как пиво

Пивной бренд Австралии Victoria Bitter создал собственный чай, который вкусом похож на пиво

Об этом пишет портал WSFM .

"Это настоящий чай, без алкоголя, но у него есть вкус и запах пива", - рассказали в компании.

На сайте компании чай стоит $ 10, но доставляют его только по Австралии.

Покупатели закупили чай за утро понедельника.

В Victoria Bitter говорят, что напиток создали в первую очередь для фанатов крикета, которые с августа по сентябрь по ночам наблюдать за турниром "Ешес" - серией матчей между Англией и Австралией. В будние дни чай будет заменять зрителям пиво.

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