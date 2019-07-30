Усик узнал гонорар за дебют в супертяжелом весе
30 июля, 2019, 11:46
Украинский боксер Александр Усик за дебютный бой в супертяжелом весе получит $ 1,2 млн
Об этом сообщает Sportarena .
По информации издания гонорар Александра Усика за поединок против камерунца Карлоса Такама составит $ 1,2 млн. Соперник украинца за этот бой заработает $ 800 тыс.
Дебют Усика в супертяжелом дивизионе состоится 12 или 19 октября в Чикаго на Wintrust Arena, которая вмещает 10 387 зрителей.
Напомним, что поединок против камерунца Карлоса Такама должен был состояться в мае, но был перенесен из-за травмы Усика.
- 27 июля стало известно, что Александр Усик дебютирует в супертяжелом дивизионе 12 или 19 октября .
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