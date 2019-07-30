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Espreso.tvСпортУсик узнал гонорар за дебют в супертяжелом весе

Усик узнал гонорар за дебют в супертяжелом весе


фото: K2 Promotions
Украинский боксер Александр Усик за дебютный бой в супертяжелом весе получит $ 1,2 млн

Об этом сообщает Sportarena .

По информации издания гонорар Александра Усика за поединок против камерунца Карлоса Такама составит $ 1,2 млн. Соперник украинца за этот бой заработает $ 800 тыс.

Дебют Усика в супертяжелом дивизионе состоится 12 или 19 октября в Чикаго на Wintrust Arena, которая вмещает 10 387 зрителей.

Напомним, что поединок против камерунца Карлоса Такама должен был состояться в мае, но был перенесен из-за травмы Усика.

 

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