Усик узнал гонорар за дебют в супертяжелом весе

30 июля, 2019, 11:46

Украинский боксер Александр Усик за дебютный бой в супертяжелом весе получит $ 1,2 млн

Об этом сообщает Sportarena .

По информации издания гонорар Александра Усика за поединок против камерунца Карлоса Такама составит $ 1,2 млн. Соперник украинца за этот бой заработает $ 800 тыс.

Дебют Усика в супертяжелом дивизионе состоится 12 или 19 октября в Чикаго на Wintrust Arena, которая вмещает 10 387 зрителей.

Напомним, что поединок против камерунца Карлоса Такама должен был состояться в мае, но был перенесен из-за травмы Усика.