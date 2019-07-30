Украинские компании не смогут производить сыр "фета"
30 июля, 2019, 16:53
Украинские производители сыра фета с 2023 года вынуждены будут отказаться от этого названия, поскольку оно защищено географическим указанием
Об этом сообщают в проекте "Географические указания в Украине" в Facebook.
"Фету" в Украине производят около 20 предприятий. Но с 2023 от этого названия, защищенного географическим указанием, придется отказаться", - рассказали в проекте.
Сыр фета имеют право производить только в Греции, название продукта защищено правом Евросоюза на географическое происхождение сыра.
Отмечается, что в Украине планируют разработать новое название для этого вида сыра и позже использовать его.
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