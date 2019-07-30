Украинского спортсмена могут дисквалифицировать за употребление допинга

30 июля, 2019, 12:56

Украинский толкатель ядра Андрей Семенов может быть дисквалифицирован из-за подозрений в применении допинга.

Об этом сообщает "Канал 24" .

Семенов вошел в предварительный список отстранения органа по контролю за антидопинговыми правилами в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU). Повторная проба украинском, которую он сдал во время чемпионата мира-2011, дала положительный результат.

В анализах Семенова выявлено наличие запрещенного стероида - Туринабола. Спортсмену грозит двухлетняя дисквалификация.

На турнире в Корее Семенов стал 22-м и не сумел попасть в финал. Его личный рекорд (20,63 м) был зафиксирован на соревнованиях в Донецке в августе 2011 года, незадолго до старта чемпионата мира.