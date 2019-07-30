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Espreso.tvСпортУкраинского спортсмена могут дисквалифицировать за употребление допинга

Украинского спортсмена могут дисквалифицировать за употребление допинга


фото: 24tv.ua
Украинский толкатель ядра Андрей Семенов может быть дисквалифицирован из-за подозрений в применении допинга.

Об этом сообщает "Канал 24" .

Семенов вошел в предварительный список отстранения органа по контролю за антидопинговыми правилами в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU). Повторная проба украинском, которую он сдал во время чемпионата мира-2011, дала положительный результат.

В анализах Семенова выявлено наличие запрещенного стероида - Туринабола. Спортсмену грозит двухлетняя дисквалификация.

На турнире в Корее Семенов стал 22-м и не сумел попасть в финал. Его личный рекорд (20,63 м) был зафиксирован на соревнованиях в Донецке в августе 2011 года, незадолго до старта чемпионата мира.

  • 3 июля стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство выявило признаки употребления запрещенных препаратов в 298 российских спортсменов .

 

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