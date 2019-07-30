Террористы обстреляли беспилотник ОБСЕ в Луганской

30 июля, 2019, 15:01

Российские боевики попали из стрелкового оружия в беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия СММ ОБСЕ вблизи Первомайска на оккупированной Луганщине

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, опубликованном на сайте организации.

"28 июля, находясь на западно-северо-западной окраине Первомайска и управляя полетом мини-БПЛА, наблюдатели слышали 13 выстрелов и очередей из стрелкового оружия примерно в 2 км на запад. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего в 2 км на запад. Команде СММ удалось благополучно приземлить БПЛА, однако наблюдатели констатировали, что аппарат был поврежден: сломанное крепление камеры, пробоина в корпусе и отсутствуют пропеллеры. По оценке, повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия", - отметили в отчете.

За выходные зафиксированы другие препятствия относительно беспилотников ОБСЕ на оккупированных территориях.

Так, 27 июля, совершая полет вблизи н. п. Пикуза (быв. Коминтерново; неподконтрольное правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), БПЛА СММ среднего радиуса подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения).

Кроме того, 28 июля, совершая полет вблизи н. п. Зерновое (неподконтрольное правительству, 33 км к югу от Донецка), БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения).