Средняя зарплата в Украине превысила $ 400, - Госстат
Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики Украины.
Согласно данным Госстата, средняя зарплата увеличилась по сравнению с июнем прошлого года на 18%.
Реальная зарплата (с учетом инфляции) в июне 2019 к июню прошлого года выросла на 8,1%.
В долларовом эквиваленте средняя начисленная зарплата составляла $ 427 долларов (по текущему курсу НБУ - 25,25 грн / доллар).
Напомним, впервые средняя зарплата в Украине достигла $ 400 в июле 2008 года (1930 грн при курсе 4,85 грн за доллар), однако уже осенью того же года в стране началась глубокий экономический кризис, а правительство допустило наибольшее в мире падение ВВП - в 2009 году на 14,8%.
Во второй раз зарплата достигла уровня $ 400 в 2013 году, но при фиксированном курсе 8 грн / доллар. В июле 2013 года средняя зарплата составляла 3430 грн ($ 430).
Однако уже с августа того же года зарплаты начали падать, а с началом войны весной 2014 курс доллара стремительно пошел вверх.
После этого в 2014 году реальная зарплата украинский снизилась на 6,5%, в 2015 году - на 20,2%. В 2016 году реальная зарплата украинский выросла на 9,0%, в 2017 году - на 19,1%, в 2018 году - на 12,5%.
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Напомним, средняя заработная плата в долларовом эквиваленте в марте 2019 почти достигла показателем марта 2013 года - $ 385. Разница составила $ 9.
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В 2018 году реальная заработная плата в Украине превысила уровень докризисного 2013 . Производительность труда также возросла.
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