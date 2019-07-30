//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСредняя зарплата в Украине превысила $ 400, - Госстат

Средняя зарплата в Украине превысила $ 400, - Госстат

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2019 составила 10783 грн

Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики Украины.

Согласно данным Госстата, средняя зарплата увеличилась по сравнению с июнем прошлого года на 18%.

Реальная зарплата (с учетом инфляции) в июне 2019 к июню прошлого года выросла на 8,1%.

В долларовом эквиваленте средняя начисленная зарплата составляла $ 427 долларов (по текущему курсу НБУ - 25,25 грн / доллар).

Напомним, впервые средняя зарплата в Украине достигла $ 400 в июле 2008 года (1930 грн при курсе 4,85 грн за доллар), однако уже осенью того же года в стране началась глубокий экономический кризис, а правительство допустило наибольшее в мире падение ВВП - в 2009 году на 14,8%.

Во второй раз зарплата достигла уровня $ 400 в 2013 году, но при фиксированном курсе 8 грн / доллар. В июле 2013 года средняя зарплата составляла 3430 грн ($ 430).

Однако уже с августа того же года зарплаты начали падать, а с началом войны весной 2014 курс доллара стремительно пошел вверх.

После этого в 2014 году реальная зарплата украинский снизилась на 6,5%, в 2015 году - на 20,2%. В 2016 году реальная зарплата украинский выросла на 9,0%, в 2017 году - на 19,1%, в 2018 году - на 12,5%.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 июля, 2019 вторник

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

30 июля, 2019 вторник

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать