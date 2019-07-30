Средняя зарплата в Украине превысила $ 400, - Госстат

30 июля, 2019, 09:40

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2019 составила 10783 грн

Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики Украины.

Согласно данным Госстата, средняя зарплата увеличилась по сравнению с июнем прошлого года на 18%.

Реальная зарплата (с учетом инфляции) в июне 2019 к июню прошлого года выросла на 8,1%.

В долларовом эквиваленте средняя начисленная зарплата составляла $ 427 долларов (по текущему курсу НБУ - 25,25 грн / доллар).

Напомним, впервые средняя зарплата в Украине достигла $ 400 в июле 2008 года (1930 грн при курсе 4,85 грн за доллар), однако уже осенью того же года в стране началась глубокий экономический кризис, а правительство допустило наибольшее в мире падение ВВП - в 2009 году на 14,8%.

Во второй раз зарплата достигла уровня $ 400 в 2013 году, но при фиксированном курсе 8 грн / доллар. В июле 2013 года средняя зарплата составляла 3430 грн ($ 430).

Однако уже с августа того же года зарплаты начали падать, а с началом войны весной 2014 курс доллара стремительно пошел вверх.

После этого в 2014 году реальная зарплата украинский снизилась на 6,5%, в 2015 году - на 20,2%. В 2016 году реальная зарплата украинский выросла на 9,0%, в 2017 году - на 19,1%, в 2018 году - на 12,5%.