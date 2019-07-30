Следователи приняли важное решение в деле по обвинению Неймара в изнасиловании

30 июля, 2019, 13:10

С бразильского футболиста французского ПСЖ Неймара сняли обвинения по делу об изнасиловании

Об этом сообщает UOL Esporte .

В ходе расследования полиция не нашла доказательств совершения преступления 27-летним футболистом, обнаружив массу противоречий в показаниях девушки, которая обвинила игрока в изнасиловании. Таким образом, с Неймара сняты все подозрения и он не предстанет перед судом.

Бразильская модель нажили Триндаде обвинила Неймара в изнасиловании, которое он, по ее словам, совершил 15 мая в парижском отеле, находясь в нетрезвом состоянии. Девушка обратилась за помощью в правоохранительные органы, подав заявление в участок Сан-Паулу. Неймар отрицал все обвинения и настаивал, что это шантаж с целью вымогательства денег.