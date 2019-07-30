//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСенаторы США призывают Конгресс усилить санкции против РФ

Сенаторы США призывают Конгресс усилить санкции против РФ

Демократ Крис Ван Голлен и республиканец Марко Рубио обнародовали письмо в Конгресс с требованием согласовать законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, включив правки, которые бы удерживали Россию от дальнейшего вмешательства в выборы в США

Об этом сообщает Bloomberg.

Демократ Крис Ван Голлен и республиканец Марко Рубио направили в адрес председателей комитетов Конгресса совместное письмо, опубликованное на странице сенатора Ван Голлена.

"Мы призываем вас добавить (к законопроекту об оборонном бюджете на 2020 год, - ред.) текст, который бы предостерег иностранные правительства от вмешательства в американские выборы, отметив, что в случае такого вмешательства их будут ждать быстрые и жесткие последствия", - говорится в письме сенаторов.

Ван Голлен и Рубио призывают включить правки, которые ранее были поддержаны в Палате представителей, о введении санкций в банковской, энергетической и оборонной отраслях России, а также ее суверенного долга и олигархов в случае вмешательства страны в выборы США.

Палата представителей и Сенат уже приняли отдельные законопроекты об оборонном бюджете США на следующий год. Однако обе палаты должны разработать компромиссный вариант, чтобы президент Трамп мог его подписать, и документ стал законом.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 июля, 2019 вторник

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

30 июля, 2019 вторник

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать