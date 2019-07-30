Сенаторы США призывают Конгресс усилить санкции против РФ
Об этом сообщает Bloomberg.
Демократ Крис Ван Голлен и республиканец Марко Рубио направили в адрес председателей комитетов Конгресса совместное письмо, опубликованное на странице сенатора Ван Голлена.
"Мы призываем вас добавить (к законопроекту об оборонном бюджете на 2020 год, - ред.) текст, который бы предостерег иностранные правительства от вмешательства в американские выборы, отметив, что в случае такого вмешательства их будут ждать быстрые и жесткие последствия", - говорится в письме сенаторов.
Ван Голлен и Рубио призывают включить правки, которые ранее были поддержаны в Палате представителей, о введении санкций в банковской, энергетической и оборонной отраслях России, а также ее суверенного долга и олигархов в случае вмешательства страны в выборы США.
Палата представителей и Сенат уже приняли отдельные законопроекты об оборонном бюджете США на следующий год. Однако обе палаты должны разработать компромиссный вариант, чтобы президент Трамп мог его подписать, и документ стал законом.
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