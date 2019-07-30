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Espreso.tvОбществоС 1 августа гипермаркеты и ТРЦ обязаны проектировать туалеты для посетителей

С 1 августа гипермаркеты и ТРЦ обязаны проектировать туалеты для посетителей

1 августа вступают в силу государственные строительные нормы, обязывающие проектировать в магазинах большой площади общественные туалеты во время их строительства и реконструкции

Об этом напомнил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

"Теперь у всех новых и реконструированных крупных супермаркетах торговой площадью 2500 кв. метров и более должны обязательно предусматривать туалеты для посетителей ", - отметил Парцхаладзе.

Расчет такой: 1 санитарный прибор на 600 кв. метров торговой площади, но не менее 4-х санитарных приборов на объект.

"Кабины должны быть обязательно отдельно для мужчин и для женщин, также должны быть универсальные туалеты для удобного пользования маломобильных групп населения. В таких санузлах должны также быть обязательные пеленальные столики для младенцев ", - добавил он.

 

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