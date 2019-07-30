Российские оккупанты на Донбассе били из гранатометов
30 июля, 2019, 20:17
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушают запрет на использование любого оружия
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Луганского из гранатометов различных систем.
Потерь с украинской стороны не зафиксировано, уточнили в штабе операции объединенных сил.
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