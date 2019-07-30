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Espreso.tvОбществоРекорд Despacito побит: песня Old Town Road в топе более 4 месяцев

Рекорд Despacito побит: песня Old Town Road в топе более 4 месяцев

Музыкальный хит Old Town Road американского рэпера Lil Nas побил все рекорды издания Billboard, продержавшись в топе 17 недель

Об этом сообщает Billboard .

Впервые за 60 лет существования в чате "Billboard Hot 100" песня продержалась в топе 17 недель.

Предыдущий рекорд - 16 недель - принадлежит композиции One Sweet Day 1995 г. в исполнении Мэрайи Кэри и Boyz II Men's, а также хиту Despacito в исполнении Луиза Фонса и Дэдди Янки вместе с Джастином Бибером 2017 года.

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Old Town Road, записанная Lil Nas с Билли Рэем Сайрусом, относится к стилю кантри рэп и сочетает рэп-куплеты с традиционными американскими кантри-мелодиями.

Видеоклип набрал около 240 млн просмотров. Впрочем видео еще не опередило Despacito, в которой 6,4 млрд просмотров.

 

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