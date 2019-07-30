"Период носков под сандалии": в среду температура воздуха будет +22

30 июля, 2019, 11:13

В среду, 31 июля, температура воздуха на севере и северо-востоке - Черниговщина, Харьковщина, северные районы Киевщины - составит + 18 + 22 градуса

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Telegram-канале.

В большинстве областей течение дня будет комфортно, + 22 + 27 градусов.

На юге Украины, на Закарпатье, в Днепре и районах, в Кропивницкому и окрестностях, в Донецкой области еще удержится жаркая погода, + 27 + 32 градуса. Однако уже 1 августа и здесь посвежеет на 3-6 градусов.

Кратковременные дожди с локальными грозами в среду пройдут в западных областях, на востоке и местами на Днепропетровщине. В большинстве областей существенных осадков маловероятны.

"В Киеве июля помашет нам ручкой в обнимку с прекрасной погодой, в течение дня ожидаются комфортные +24 градуса, солнышко и белые облака. Надал жары в Киеве не предвидится", - написала госпожа Диденко.

1 августа температура воздуха прыгнет до + 18 + 20 градусов, но потом погода выровняется, будет где-то в пределах + 22 + 26 градусов.