"Бешикташ" определился с зарплатой для Коноплянки
30 июля, 2019, 14:55
Стала известна зарплата украинца Евгения Коноплянки в "Бешикташе"
Об этом информирует Fanatik.
"Бешикташ" сумел уладить все вопросы, связанные с трансфером украинского полузащитника "Шальке". Турецкий клуб договорился с самим полузащитником, а также достиг консенсуса с немецким клубом. По данным источника, о трансфере Коноплянки будет объявлено в ближайшие дни.
Как пишет турецкое издание, по новому контракту Коноплянка зарабатывать 3 млн евро в год. Продолжительность самого соглашения рассчитана на 2 года.
- 23 июля стали известно, что "Бешикташ", за который выступает экс-динамовец Домагой Вида, собирается перехватить у "Фенербахче" украинца Евгения Коноплянку.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-