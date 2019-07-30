"Бешикташ" определился с зарплатой для Коноплянки

30 июля, 2019, 14:55

Стала известна зарплата украинца Евгения Коноплянки в "Бешикташе"

Об этом информирует Fanatik.

"Бешикташ" сумел уладить все вопросы, связанные с трансфером украинского полузащитника "Шальке". Турецкий клуб договорился с самим полузащитником, а также достиг консенсуса с немецким клубом. По данным источника, о трансфере Коноплянки будет объявлено в ближайшие дни.

Как пишет турецкое издание, по новому контракту Коноплянка зарабатывать 3 млн евро в год. Продолжительность самого соглашения рассчитана на 2 года.