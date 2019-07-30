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Espreso.tvСпорт"Бешикташ" определился с зарплатой для Коноплянки

"Бешикташ" определился с зарплатой для Коноплянки


фото: zn.ua
Стала известна зарплата украинца Евгения Коноплянки в "Бешикташе"

Об этом информирует Fanatik.

"Бешикташ" сумел уладить все вопросы, связанные с трансфером украинского полузащитника "Шальке". Турецкий клуб договорился с самим полузащитником, а также достиг консенсуса с немецким клубом. По данным источника, о трансфере Коноплянки будет объявлено в ближайшие дни.

Как пишет турецкое издание, по новому контракту Коноплянка зарабатывать 3 млн евро в год. Продолжительность самого соглашения рассчитана на 2 года.

  • 23 июля стали известно, что "Бешикташ", за который выступает экс-динамовец Домагой Вида, собирается перехватить у "Фенербахче" украинца Евгения Коноплянку.

 

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