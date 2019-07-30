Правозащитники призывают Денисову сложить полномочия омбудсмена

30 июля, 2019, 15:27

Правозащитники считают, что Людмила Денисова не может дальше занимать должность, поскольку использовала ее в собственных интересах и нарушила присягу Уполномоченного ВРУ

Об этом говорится в заявлении правозащитных организаций, которую обнародовала "Крымская правозащитная группа".

26 июля 2019 года НАБУ совместно с Управлением специальных расследований ГПУ обнародовали записи разговоров председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, свидетельствующие об использовании Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой своей должности в собственных интересах, связанных с протоколами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Речь идет о назначении конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) от Уполномоченного ВРУ в соглашение третьим лицам.

"Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее в ОАСК. Судя по обнародованным правоохранителями записей, Павел Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" омбудсмена помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу лояльных людей. Людмила Денисова выполнила просьбу председателя ОАСК, поэтому победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Павла Вовка. После этого был уволен единственній член ВККС, который имел поддержку общественности, - Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс на 30 июля ", - напомнили правозащитники.

Ранее НАПК выявило недостоверную информацию в декларациях экс-народного депутата, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой за 2015, 2016 и 2017 годы. По данным следствия и как свидетельствуют обнародованные материалы негласных следственных (розыскных) действий, Людмила Денисова в обмен на отмену именно этих протоколов согласилась на такую "схему".

Правозащитники отмечают, что согласно закону Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека", Уполномоченный должен осуществлять свою деятельность независимо от других государственных органов и должностных лиц. В присяге, нарушение которой является основанием для прекращения полномочий и увольнения, Уполномоченный, заступая на эту должность, клянется "честно и добросовестно защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять свои обязанности, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины и руководствоваться справедливостью и собственной совестью", обязуется "действовать независимо, беспристрастно, в интересах человека и гражданина".

"На наш взгляд, ситуация, которая сейчас сложилась в связи с обнародованием компрометирующих Людмилу Денисову материалов, угрожает независимости всего института Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Напомним, что Офис омбудсмена - это несколько сот человек, включая региональных представителей, которые занимаются широким кругом вопросов, связанных с правозащитной тематикой", - отмечается в заявлении.

Правозащитники считают, что в целях сохранения национального и международного доверия к Офису Омбудсмена Украины Людмила Денисова не может дальше занимать должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Поэтому они обратились с такими требованиями к Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой.

В частности, требуется отменить публичный конкурс по отбору кандидата для назначения Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины, назначенный на 30 июля 2019 года. Также отмечается необходимость отозвать членов ВККС, дназначенных под давлением.

В перечне требований - отмена приказов об увольнении членов ВККС, вынесенных под давлением и добровольное сложение с себя полномочий Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Правозащитники также обратились в правоохранительные органы Украины: открыть уголовное производство и провести независимое расследование информации, которая была обнародована НАБУ, относительно вероятного совершения Людмилой Денисовой уголовного преступления.

В Верховную Раду Украины ІХ созыва: согласно Закону Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" (ст. 9) создать временную специальную комиссию Верховной Рады Украины и подготовить заключение о наличии или отсутствии оснований для освобождения от должности Уполномоченного в связи с нарушением присяги.