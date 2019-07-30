Порошенко так и не сделал для себя выводов после выборов, - Гройсман

30 июля, 2019, 21:03

Гройсман снова объяснил, почему не пошел на выборы вместе с Порошенко

Об этом глава правительства Владимир Гройсман написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Прочитал интервью Петра Алексеевича. Похоже, он так и не сделал для себя выводов из всего, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, так и не понял, почему я не пошел на выборы вместе с ним. На самом деле большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями", - написал Гройсман.

Также Гройсман сделал свою оценку будущего пятого президента Украины.

"И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него (у Порошенко, - ред.) уже все позади. Но я уверен - у Украины все еще впереди!", - резюмировал премьер-министр.