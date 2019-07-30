Порошенко так и не сделал для себя выводов после выборов, - Гройсман
Об этом глава правительства Владимир Гройсман написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Прочитал интервью Петра Алексеевича. Похоже, он так и не сделал для себя выводов из всего, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, так и не понял, почему я не пошел на выборы вместе с ним. На самом деле большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями", - написал Гройсман.
Также Гройсман сделал свою оценку будущего пятого президента Украины.
"И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него (у Порошенко, - ред.) уже все позади. Но я уверен - у Украины все еще впереди!", - резюмировал премьер-министр.
- Напомним, что пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время парламентских выборов против него и его политической силы "Европейская солидарность" работала полиция.
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