Порошенко объяснил, почему приходил в ГБР не в день допроса

30 июля, 2019, 11:07

Петр Порошенко приехал на допрос в ДРБ на день раньше - 24 июля -, потому что имел запланированную международную встречу

Об этом он заявил в интервью Украинской правде .

По словам Порошенко, он узнал от Портнова, что допрос запланирован на 25 июля на 15:00.

"Поскольку у меня на 25 июля на 15 часов (это легко проверить) по предложению американской стороны была запланирована встреча с господином Куртом Волкером и другими представителями Государственного департамента. Именно на 15, и поэтому я 24 июля поехал в ГБР и предложил - поскольку у меня международная встреча, могли бы вы сейчас меня допросить ", - рассказал Порошенко.

Ранее директор ГБР Роман Труба заявлял, что экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос 24 июля, а не 25, как это было определено следователем.