Порошенко объяснил, почему приходил в ГБР не в день допроса
30 июля, 2019, 11:07
Петр Порошенко приехал на допрос в ДРБ на день раньше - 24 июля -, потому что имел запланированную международную встречу
Об этом он заявил в интервью Украинской правде .
По словам Порошенко, он узнал от Портнова, что допрос запланирован на 25 июля на 15:00.
"Поскольку у меня на 25 июля на 15 часов (это легко проверить) по предложению американской стороны была запланирована встреча с господином Куртом Волкером и другими представителями Государственного департамента. Именно на 15, и поэтому я 24 июля поехал в ГБР и предложил - поскольку у меня международная встреча, могли бы вы сейчас меня допросить ", - рассказал Порошенко.
Ранее директор ГБР Роман Труба заявлял, что экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос 24 июля, а не 25, как это было определено следователем.
- Напомним, 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Порошенко не пришел из-за того, что участвовал в предвыборной агитации.
- Директор ГБР Роман Труба сообщил , что Порошенко повторно вызовут после 21 июля.
- Ранее экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов писал в Telegram-канале , что Порошенко вызвали по делу об "отмывании доходов и легализации в оффшорах акций завода Кузница на Рыбацком".
- 24 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР . В ГБР заявили, что не знают, зачем Порошенко пришел в Бюро 24 июля, поскольку допрос запланирован на следующий день - 25 июля.
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