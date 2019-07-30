Почти 40% россиян не хотят видеть Путина следующим президентом, - опрос
30 июля, 2019, 11:53
Около 38% россиян не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом России после окончания его срока в 2024 году
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного российским Левада-центром.
Так, на вопрос, хотели бы вы видеть Путина на посту президента России после окончания его нынешнего срока, после 2024 года, утвердительно ответили 54% респондентов. Впрочем, 38% россиян не хотели бы, чтобы он остался президентом. Еще 8% - не определились.
Рейтинг Путина постепенно падает. Так, если в июле прошлого года за него были готовы голосовать 52% респондентов, то сейчас свой голос за Путина отдали бы 40% опрошенных.
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