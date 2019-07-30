Пассажирские перевозки наносят 10 млрд грн убытков ежегодно, - Укрзализныця

30 июля, 2019, 14:53

Пассажирские перевозки для Укрзализныци убыточны: ежегодно компания теряет около 10 млрд грн

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию Укрзализныци Антон Саболевський, передает пресс-служба компании.

"К сожалению, Украина входит в малочисленную группу стран мира, где государство никак финансово не поддерживает развитие пассажирских железнодорожных перевозок. Ежегодно пассажирские перевозки наносят перевозчику около 10 млрд грн убытков, при этом железная дорога вынуждена на собственные средства, полученные в основном от грузовых перевозок, модернизировать и закупать пассажирский подвижной состав, чтобы обеспечивать свою социальную функцию ", - сообщил Саболевський.

По его словам, размер государственной поддержки пассажирских железнодорожных перевозок в развитых странах составляет несколько миллиардов евро в год. При этом в этих странах широко развит альтернативный пассажирский транспорт, например авиационный. В то же время, в Украине альтернативы пассажирским железнодорожным перевозкам почти нет.

Также в Укрзализныце обвинили государство в том, что оно не выполняет закона о железнодорожном транспорте и не выделяет средств на приобретение подвижного пассажирского состава, строительство и реконструкцию железной дороги.