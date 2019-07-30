Пассажирские перевозки наносят 10 млрд грн убытков ежегодно, - Укрзализныця
Об этом сообщил директор по стратегическому развитию Укрзализныци Антон Саболевський, передает пресс-служба компании.
"К сожалению, Украина входит в малочисленную группу стран мира, где государство никак финансово не поддерживает развитие пассажирских железнодорожных перевозок. Ежегодно пассажирские перевозки наносят перевозчику около 10 млрд грн убытков, при этом железная дорога вынуждена на собственные средства, полученные в основном от грузовых перевозок, модернизировать и закупать пассажирский подвижной состав, чтобы обеспечивать свою социальную функцию ", - сообщил Саболевський.
По его словам, размер государственной поддержки пассажирских железнодорожных перевозок в развитых странах составляет несколько миллиардов евро в год. При этом в этих странах широко развит альтернативный пассажирский транспорт, например авиационный. В то же время, в Украине альтернативы пассажирским железнодорожным перевозкам почти нет.
Также в Укрзализныце обвинили государство в том, что оно не выполняет закона о железнодорожном транспорте и не выделяет средств на приобретение подвижного пассажирского состава, строительство и реконструкцию железной дороги.
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Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" по итогам 2018 получила 203,9 млн грн чистой прибыли , что на 80% больше, чем в предыдущем году.
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В 2018 году Укрзализныця заработала 67,52 млрд грн от перевозки грузов . Доходы УЗ от пассажирских перевозок составили 8,47 млрд грн.
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При реализации стратегии развития Укрзализныця планирует скорректировать тарифную политику пассажирских перевозок, а именно: довести тарифы на перевозку пассажиров к рыночным.
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