30 июля, 2019, 18:41

30 июля в городе Саутхэвен в штате Миссисипи в результате стрельбы в супермаркете Walmart, погибли два человека. Еще два человека получили ранения

Об этом сообщает местный канал WREG.

"Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате стрельбы в Walmart в Саутхэвен утром во вторник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое погибших были сотрудниками магазина, а двух раненых, полицейского и стрелка, отвезли в местные больницы.

Оказалось, что нападавший - это бывший работник супермаркета, которого накануне отстранили от работы за то, что пригрозил ножом клиенту магазина.