//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОбиженный работник магазина Walmart открыл стрельбу в США

Обиженный работник магазина Walmart открыл стрельбу в США

30 июля в городе Саутхэвен в штате Миссисипи в результате стрельбы в супермаркете Walmart, погибли два человека. Еще два человека получили ранения

Об этом сообщает местный канал WREG.

"Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате стрельбы в Walmart в Саутхэвен утром во вторник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое погибших были сотрудниками магазина, а двух раненых, полицейского и стрелка, отвезли в местные больницы.

Оказалось, что нападавший - это бывший работник супермаркета, которого накануне отстранили от работы за то, что пригрозил ножом клиенту магазина.

null

null
 
 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 июля, 2019 вторник

больше новостей

30 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать