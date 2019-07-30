Обиженный работник магазина Walmart открыл стрельбу в США
30 июля, 2019, 18:41
30 июля в городе Саутхэвен в штате Миссисипи в результате стрельбы в супермаркете Walmart, погибли два человека. Еще два человека получили ранения
Об этом сообщает местный канал WREG.
"Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате стрельбы в Walmart в Саутхэвен утром во вторник", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двое погибших были сотрудниками магазина, а двух раненых, полицейского и стрелка, отвезли в местные больницы.
Оказалось, что нападавший - это бывший работник супермаркета, которого накануне отстранили от работы за то, что пригрозил ножом клиенту магазина.
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