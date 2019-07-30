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Espreso.tvОбществоОкруг №50: молодчики напали на самовыдвиженца Аксенова во время выступления в Укринформе

Округ №50: молодчики напали на самовыдвиженца Аксенова во время выступления в Укринформе

Во время пресс конференции в агентстве "Укринформ" самовыдвиженца Андрея Аксенова облили водой и забросали яйцами

Молодчики выбили входные двери в зал и вбежали с криками "Сепаратист Аксенов!", "Ганьба", сообщает Укринформ.

"Вы открытый сторонник русского мира, вы сепаратист, как можно назвать украинский паспорт тряпкой?" - спрашивали Аксенова активисты, на что он отрицал.

На пресс-конференции кандидата в депутаты по округу №50 собрались рассказать о фальсификацияхна выборах. Молодчики были в футболках с надписью "Традиция и порядок".

Как написал председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко, пострадали по меньшей мере трое сотрудников агентства, в частности Сергей Сай-Боднар, руководитель пресс-зала.

  • Напомним, с 22 июля в Покровске продолжается протестная акция за подсчет голосов, люди установили палатки, сносили шины.
  • Для стабилизации ситуации в в одномандатном избирательном участке №50 в Покровске во время подсчета голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции.
  • 24 июля ребята "спортивного вида" угрожали активистам.
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