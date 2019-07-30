Округ №50: молодчики напали на самовыдвиженца Аксенова во время выступления в Укринформе
30 июля, 2019, 17:57
Во время пресс конференции в агентстве "Укринформ" самовыдвиженца Андрея Аксенова облили водой и забросали яйцами
Молодчики выбили входные двери в зал и вбежали с криками "Сепаратист Аксенов!", "Ганьба", сообщает Укринформ.
"Вы открытый сторонник русского мира, вы сепаратист, как можно назвать украинский паспорт тряпкой?" - спрашивали Аксенова активисты, на что он отрицал.
На пресс-конференции кандидата в депутаты по округу №50 собрались рассказать о фальсификацияхна выборах. Молодчики были в футболках с надписью "Традиция и порядок".
Как написал председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко, пострадали по меньшей мере трое сотрудников агентства, в частности Сергей Сай-Боднар, руководитель пресс-зала.
- Напомним, с 22 июля в Покровске продолжается протестная акция за подсчет голосов, люди установили палатки, сносили шины.
- Для стабилизации ситуации в в одномандатном избирательном участке №50 в Покровске во время подсчета голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции.
- 24 июля ребята "спортивного вида" угрожали активистам.
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