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Espreso.tvОбществоОбыски в ОАСК: Луценко забросил Горбатюку "телепиар" и небрежно сложенные проекты подозрений

Обыски в ОАСК: Луценко забросил Горбатюку "телепиар" и небрежно сложенные проекты подозрений

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк находится в отпуске с 19 июля по 12 августа, поэтому и не мог добиться встречи с генпрокурором

Об этом генпрокурор Юрий Луценко написал в Facebook.

"Неправда, что Горбатюк не добился приема Генпрокурора для доклада по этому делу. Правда в том, что сам Горбатюк находится с 19.07 по 12.08 в отпуске. С какой вышел на один день для пресс-конференции и телепиара. Сейчас опять отдыхает", - говорится в сообщении.

Также, по словам Луценко, зарегистрированы проекты подозрений попали на стол заместителя генпрокурора в понедельник, 29 июля, "хотя заместители работали и на выходных".

"При этом, к проектам подозрений подчиненные Горбатюка не добавили ни одного листа доказательств, ни одного файла негласных следственных розыскных действий", - отметил генпрокурор.

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