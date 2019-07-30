Обыски в ОАСК: Луценко забросил Горбатюку "телепиар" и небрежно сложенные проекты подозрений
30 июля, 2019, 09:37
Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк находится в отпуске с 19 июля по 12 августа, поэтому и не мог добиться встречи с генпрокурором
Об этом генпрокурор Юрий Луценко написал в Facebook.
"Неправда, что Горбатюк не добился приема Генпрокурора для доклада по этому делу. Правда в том, что сам Горбатюк находится с 19.07 по 12.08 в отпуске. С какой вышел на один день для пресс-конференции и телепиара. Сейчас опять отдыхает", - говорится в сообщении.
Также, по словам Луценко, зарегистрированы проекты подозрений попали на стол заместителя генпрокурора в понедельник, 29 июля, "хотя заместители работали и на выходных".
"При этом, к проектам подозрений подчиненные Горбатюка не добавили ни одного листа доказательств, ни одного файла негласных следственных розыскных действий", - отметил генпрокурор.
- 26 июля следователи прокуроры подготовили проект сообщение подозрения в отношении четырех судей и руководства Окружного административного суда Киева.
- Председатель ОАСК Волк подавал к своему же суд на членов ВККС, поскольку не хотел проходить переаттестацию .
- Подозрения на судей ОАСК поступили на подпись заместителя генпрокурора только 29 июля. Также к проектам сообщений о подозрении руководству и судьям Окружного админсуда Киева не приложены никаких доказательств .
- Луценко сказал , что подпишет подозрения после своего отпуска - 31 июля.
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