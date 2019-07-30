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Espreso.tvОбществоОбыски, налогообложения и законодательная база: Американская торговая палата озвучила проблемы украинской IT-отрасли

Обыски, налогообложения и законодательная база: Американская торговая палата озвучила проблемы украинской IT-отрасли


фото: president.gov.ua
Советник президента Украины Михаил Федоров провел встречу с представителями Американской торговой палаты в Украине, во время которой представители американского бизнеса акцентировали внимание на проблемных вопросах работы в Украине

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Развитие цифровой экономики должно стать приоритетом №1 для Украины. Мы обязаны осуществить цифровую трансформацию имеющихся отраслей экономики и создать благоприятные условия для появления новых. Иначе рискуем отстать от ведущих экономик мира навсегда. Совместно с профильным бизнесом и общественностью мы определили четкие задачи и цели до 2024 года, - подчеркнул Михаил Федоров. - Мы очень заинтересованы в привлечении возможностей членов Американской торговой палаты к развитию совместных проектов в сфере широкополосного интернета, электронной идентификации и т.п. ".

Во время встречи представители американского бизнеса акцентировали внимание на проблемных вопросах работы в Украине, в частности обысках в IT-компаниях, налогообложении IT-отрасли и доступе к инфраструктуре для размещения телекоммуникационного оборудования провайдеров, а также ключевых интересах по развитию мобильного и фиксированного широкополосного интернета, электронного суда и принятия приоритетных законопроектов, необходимых для IT-отрасли.

 

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