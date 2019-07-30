//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНАБУ задержало бывшего первого заместителя начальника Нацполиции Одесчины

НАБУ задержало бывшего первого заместителя начальника Нацполиции Одесчины


фото: nabu.gov.ua
Детективы НАБУ сегодня задержали бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области, который скрывался от следствия

Об этом сообщает НАБУ.

Экс-чиновника вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота.

25 июля этим двум особам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 июля, 2019 вторник

больше новостей

30 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать