НАБУ задержало бывшего первого заместителя начальника Нацполиции Одесчины
30 июля, 2019, 16:49
Детективы НАБУ сегодня задержали бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области, который скрывался от следствия
Об этом сообщает НАБУ.
Экс-чиновника вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота.
25 июля этим двум особам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.
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