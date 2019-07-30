На Закарпатье заработает пешеходный пункт пропуска на польской границе

30 июля, 2019, 20:36

В августе на украинском-польской границе в течение трех дней будет работать дополнительный пешеходный пункт пропуска

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Как сообщается, пункт пропуска будет открыт в связи с проведением Дня добрососедства Украины и Польши.

"По случаю проведения Дней добрососедства Украины и Польши в пределах Закарпатской области и Подкарпатского воеводства 8-10 августа будет работать пешеходный контрольно-пропускной пункт "Лубня - Волосате", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что пересекать государственную границу в этом пункте пропуска могут и пешеходы, и велосипедисты.

"Приглашаем жителей и гостей Закарпатья воспользоваться возможностью посетить Польшу через пешеходный переход, который будет работать три дня с 10:00 до 19:00 по киевскому времени. Пересечение границы-с биометрической паспортом или Шенгенской визой", - сообщили в Закарпатской ОГА.