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Espreso.tvОбществоНа условия содержания не жалуется: украинский консул посетил крымскотатарского журналиста Мемедеминова в российском СИЗО

На условия содержания не жалуется: украинский консул посетил крымскотатарского журналиста Мемедеминова в российском СИЗО


фото: krymr.org
Генеральный консул Украины в российском Ростове-на-Дону Тарас Малышевский посетил в СИЗО крымскотатарского общественного журналиста Наримана Мемедеминова, обвиняемого ФСБ России в пропаганде терроризма

Об этом сообщил Тарас Малышевский, передает Крим.Реалии.

"Говорили 2:00, обсудили много вопросов, которые его интересовали. Нариман подробно расспрашивал об итогах выборов в Верховную Раду Украины и количественное представительство в новоизбранном парламенте крымских татар", - рассказал Малишевский.

Он отметил, что Мемедеминов передавал слова благодарности украинским СМИ и журналистам, освещающим его процесс.

"Обсудили инцидент, случившийся на последнем заседании 24 июля, когда одному из общественных журналистов суд не разрешил вести фото- и видеосъемку судебного процесса. В общем он настроен положительно и расценивает свое пребывание за решеткой как временное явление. Как и раньше, его держат в спецблоке с еще одним заключенным, на условия содержания не жалуется. В информационной изоляции, обусловленной спецблоком, просил оформить на его имя подписку газет ", - отметил консул.

Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 29 мая постановил начать рассмотрение по сути дела крымскотатарского общественного журналиста, блогера Наримана Мемедеминова с 10 июня.

22 марта 2018 в Бахчисарайском районе в доме Наримана Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После этого блоггера увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе. 23 марта суд арестовал Мемедеминова.

Задержанному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).

Прокуратура АРК 23 марта 2018 внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) назвала арест Мемедеминова в Крыму "нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации, в том числе посредством сети Интернет".

 

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