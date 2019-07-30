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Espreso.tvОбществоНа Киевщине двое маленьких детей погибли в пожаре

На Киевщине двое маленьких детей погибли в пожаре

В понедельник, 29 июля, в с. Гайшин Киевской области произошел пожар, в результате которого погибли двое детей 2015 и 2017 рождения

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Пожар произошел в частном жилом доме по ул. Полевой. Сообщение о возгорании поступило в ГСЧС в 10:37. Прибывшие на место происшествия, увидели, что пламя полностью охватило крышу дома общей площадью 64 м2. По словам соседей, в доме могли находиться малолетние дети. Спасатели, которые вошли в дом, увидели детей без признаков жизни.

Пожар локализован в 11:14 и ликвидирован в 11:35. Огонь уничтожил кровлю на площади 64 м2, три комнаты дома и вещи домашнего обихода.

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