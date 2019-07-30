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Espreso.tvОбществоНа Донбассе ранен боец ООС, оккупанты применили запрещенный миномет и реактивный огнемет

На Донбассе ранен боец ООС, оккупанты применили запрещенный миномет и реактивный огнемет

В понедельник, 29 июля, российские наемники на Донбассе 3 раза обстреляли позиции украинских военных, нарушив условия перемирия

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы обстреляли позиции Объединенных сил у Каменки с реактивного пехотного огнемета, неподалеку Гнутово - с 82-мм миномета, вблизи Водяного - из крупнокалиберного пулемета.

Один украинский военный получил ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой террористов.

С начала суток 30 июля по состоянию на 7:00 захватчики один раз обстреляли позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские укрепления возле Луганского из гранатометов различных систем.

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