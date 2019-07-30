Мировой рекорд: в Эфиопии за 12 часов посадили 350 млн деревьев
Об этом сообщает BBC.
Инициатива "Зеленое наследие", в рамках которой высадили деревья, проходит в тысячи городов по всей стране. Главой инициативы стал премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед Али, который также посадил несколько деревьев. Главная цель инициативы - высадить 4 миллиарда растений.
Власти Эфиопии заявили, что, посадив так много деревьев за день, они установили новый мировой рекорд. В 2016 году подобный рекорд зафиксировали в Индии, когда 800 тысяч волонтеров за день посадили более 50 млн деревьев.
В то же время критики премьер-министра Эфиопии считают, что с помощью инициативы по высадке деревьев он отвлекает людей от других проблем в стране. Например, от тяжелых этнических конфликтов.
353,633,660 Tree Seedlings Planted in 12 Hours. This is in #Ethiopians- Dr.-Ing. Getahun Mekuria (@DrGetahun) July 29, 2019
Regional Shares of Trees Planted today. #PMOEthiopia #GreenLegacyEthiopia pic.twitter.com/2BkTDtYedC
#GreenLegacy is a vision for the next generation. It is creating a blueprint for them and showing them the way. #GreenEthiopia #HealthyEthiopia pic.twitter.com/TFudQhiAKc- Amir Aman, MD (@amirabiy) July 29, 2019
- Эфиопия - самая населенная в мире страна, не имеющая выхода к морю, и вторая после Нигерии по численности населения страна в Африке.
- По данным ООН, в начале XX века 35% территории Эфиопии было покрыто деревьями. В 2000-х этот показатель упал до 4%.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-