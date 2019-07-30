Мировой рекорд: в Эфиопии за 12 часов посадили 350 млн деревьев

30 июля, 2019, 17:06

30 июля в Эфиопии по инициативе премьер-министра Абый Ахмед Али за 12 часов высадили более 353 миллионов деревьев, чтобы бороться с изменением климата

Об этом сообщает BBC.

Инициатива "Зеленое наследие", в рамках которой высадили деревья, проходит в тысячи городов по всей стране. Главой инициативы стал премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед Али, который также посадил несколько деревьев. Главная цель инициативы - высадить 4 миллиарда растений.

Власти Эфиопии заявили, что, посадив так много деревьев за день, они установили новый мировой рекорд. В 2016 году подобный рекорд зафиксировали в Индии, когда 800 тысяч волонтеров за день посадили более 50 млн деревьев.

В то же время критики премьер-министра Эфиопии считают, что с помощью инициативы по высадке деревьев он отвлекает людей от других проблем в стране. Например, от тяжелых этнических конфликтов.