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Espreso.tvСпортЛегендарная гимнастка хочет в 45 лет выступить на своей восьмой Олимпиаде

Легендарная гимнастка хочет в 45 лет выступить на своей восьмой Олимпиаде


фото: Repost.uz
Знаменитая гимнастка Оксана Чусовитина заявила, что планирует выступить на восьмой подряд Олимпиаде

Об этом сообщает rsport.

По словам олимпийской чемпионки 1992 года, она готовится к чемпионату мира по спортивной гимнастике, где попытается получить лицензию на Игры-2020 в Токио.

"Готовлю к чемпионату мира по многоборью - думаю, это самый оптимальный вариант, чтобы попасть на Олимпиаду. Сейчас самое главное - подготовить к чемпионату мира свои прыжки - это "переворот 540" и "Цукахара два винта". Чтобы получить олимпийскую лицензию, надо делать их стабильно" , - рассказала Чусовитина.

Оксана Чусовитина является единственной в истории гимнасткой, которая принимала участие в семи летних Олимпиадах. Она выступала за СССР, Объединенную команду СНГ, Германию, Узбекистан. Кроме олимпийского золота, на счету Чусовитиной три золота, четыре серебра и четыре бронзы чемпионатов мира.

  • 24 июля, за год до старта Олимпиады-2020 в Токио представили медали Игр, которые изготавливают из переработанных гаджетов.
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