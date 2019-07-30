Государственные банки должны быть проданы, - Гончарук

30 июля, 2019, 19:21

Офис президента Украины Владимира Зеленского планирует провести большую приватизацию государственных банков

Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.

"Банки должны быть проданы в первую очередь. Я хотел бы, чтобы десять крупных системных банков зашли в Украину. Для этого нам нужно продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора - Национального банка - и наладить работу судебной системы", - сказал он.

Отметим, что согласно объявленного в 2018 году плана по приватизации государственных банков, все 4 банка, которые принадлежат правительству планируют продать до 2022 года.