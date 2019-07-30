Государственные банки должны быть проданы, - Гончарук
30 июля, 2019, 19:21
Офис президента Украины Владимира Зеленского планирует провести большую приватизацию государственных банков
Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.
"Банки должны быть проданы в первую очередь. Я хотел бы, чтобы десять крупных системных банков зашли в Украину. Для этого нам нужно продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора - Национального банка - и наладить работу судебной системы", - сказал он.
Отметим, что согласно объявленного в 2018 году плана по приватизации государственных банков, все 4 банка, которые принадлежат правительству планируют продать до 2022 года.
- Сейчас в Украине работает 4 государственных банка: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и ПриватБанк. Последний был национализирован решением правительства в 2016 году.
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