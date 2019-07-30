Гончарук пояснил, когда в Украине заработает рынок земли

30 июля, 2019, 18:15

Разрешать ли покупку иностранцам или ограничивать объем продаж, определят переговоры со Всемирным банком

Об этом заместитель председателя Офиса президента Алексей Гончарук рассказал в интервью изданию Bloomberg.

Снять мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить рынок сельхозземель в Украине планируется уже к концу этого года.

"У нашей команды есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно", - сообщил Гончарук.

По его словам, переговоры со Всемирным банком определят, разрешать ли покупку иностранцам или ограничивать объем продаж. Наиболее либеральная версия может увеличить валовой внутренний продукт более чем на 3% в год, а наиболее консервативная - на 0,5%.

"Мы ищем наименее болезненный, но эффективный вариант", - добавил заместитель председателя ОПУ.