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Espreso.tvОбществоГончарук пояснил, когда в Украине заработает рынок земли

Гончарук пояснил, когда в Украине заработает рынок земли

Разрешать ли покупку иностранцам или ограничивать объем продаж, определят переговоры со Всемирным банком

Об этом заместитель председателя Офиса президента Алексей Гончарук рассказал в интервью изданию Bloomberg.

Снять мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить рынок сельхозземель в Украине планируется уже к концу этого года.

"У нашей команды есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно", - сообщил Гончарук.

По его словам, переговоры со Всемирным банком определят, разрешать ли покупку иностранцам или ограничивать объем продаж. Наиболее либеральная версия может увеличить валовой внутренний продукт более чем на 3% в год, а наиболее консервативная - на 0,5%.

"Мы ищем наименее болезненный, но эффективный вариант", - добавил заместитель председателя ОПУ.

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