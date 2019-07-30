ГБР обыскивает таможни в аэропортах "Киев" и "Запорожье"

30 июля, 2019, 15:56

Государственное бюро расследований вместе с ГПУ и ГФС проводят обыски на таможенном посту "Аэропорт" Киев "в Жулянах и на таможенном посту "Запорожье-аэропорт"

Об этом сообщила первый заместитель главы ДБР Ольга Варченко в Facebook.

Отмечается, что обыски также проводятся в помещении Запорожской таможни ГФС.

"Обыски и следственные действия проводятся в рамках уголовного производства - проверяем должностных лиц Киевской городской таможни ГФС, которые, возможно, злоупотребляли своим служебным положением. По информации ГБР, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой", - говорится в сообщении Варченко.

По словам Варченко, этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины.

Сейчас идет расследование по признакам преступления по ч.2 ст.364 УК (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).