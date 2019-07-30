ЕБРР выделил Украине 400 млн евро на городской транспорт и Укрэнерго

30 июля, 2019, 16:18

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 400 млн евро кредита на НЭК "Укрэнерго" и городской транспорт

Об этом сообщает пресс-служба банка.

ЕБРР предоставляет кредит в размере 149 млн евро на модернизацию сети электропередачи в Украине. За эти средства планируется закупка 26 новых трансформаторов и модернизация 12 высоковольтных подстанций.

"Развитие энергетической сети Украины значительно ускорится после инвестиции ЕБРР в размере до €149 млн в сеть электропередачи страны. Эта инвестиция поможет НЭК "Укрэнерго" модернизировать ее ключевую инфраструктуру электропередачи, необходимую для синхронизации с европейскими сетями. Она также поможет Украине привести свое законодательство и операционную деятельность в соответствие с Третьим энергетическим пакетом ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЕБРР предоставляет 250 млн евро на обновление городского транспорта в Украине. В частности, Полтава получит 40 новых экологических троллейбусов в рамках новой программы финансирования транспорта. При этом инвестиция сопровождается грантом на сумму 450 тыс. евро по Программе поддержки муниципальных проектов ЕС.

"Кредит позволит закупить подвижной состав с улучшенной доступностью, который будет почти на 25% более энергоэффективным, чем существующие троллейбусы, а также оборудование для технического обслуживания и диагностики. Часть кредита будет использована для модернизации тяговых подстанций. Проект также позволит сократить выбросы оксидов углерода и азота", - отметили в ЕБРР.