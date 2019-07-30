Е-выборы и более 200 сервисов онлайн: Зеленский подписал указ по развитию электронных услуг

30 июля, 2019, 10:45

Об этом сообщила пресс-секретарь Офиса президента Украины Юлия Мендель.

В частности, указ президента предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета доступ к информации о себе в государственных реестрах (например, об имуществе, землю, транспорт, налоги и доходы) и приоритетные электронные государственные услуги.

"Сегодня в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, большинство из которых функционируют абсолютно неэффективно и непрозрачно. Это - главная причина рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например, в строительной или земельной сферах ", - отметил советник президента Михаил Федоров.

По его словам, аудит реестров и дальнейшее их упорядочения, распространение единого идентификатора физического лица для связывания данных из различных реестров и внедрение электронного взаимодействия позволит не требовать от граждан постоянно одну и ту же информацию и различные справки и значительно упростить все государственные услуги.

Известно, что указом очередь предполагается реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка (проект "еМалятко"), регистрацией его места жительства, регистрации физического лица в качестве налогоплательщика в первую оформления паспорта гражданина Украины, проверкой наличия у водителя документов и тому подобное.

Также в команде президента обещают сформировали перечень около 200 наиболее важных услуг для граждан и бизнеса, чтобы в первую очередь ввести их предоставления в режиме онлайн.

"Каждый украинец сможет видеть наш план и ход реализации этих задач на специальном сайте", - сообщил Михаил Федоров.

Кроме того, указом начинается работа над проведением электронных выборов и электронной переписи населения в Украине.

Среди ключевых задач, предусмотренных указом, - ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра, который сейчас содержит данные только около 14 млн граждан, и внедрение инновационных средств электронной идентификации.