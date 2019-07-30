//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕ-выборы и более 200 сервисов онлайн: Зеленский подписал указ по развитию электронных услуг

Е-выборы и более 200 сервисов онлайн: Зеленский подписал указ по развитию электронных услуг

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам", направленным на упорядочение и обеспечение прозрачности работы государственных реестров

Об этом сообщила пресс-секретарь Офиса президента Украины Юлия Мендель.

В частности, указ президента предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета доступ к информации о себе в государственных реестрах (например, об имуществе, землю, транспорт, налоги и доходы) и приоритетные электронные государственные услуги.

"Сегодня в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, большинство из которых функционируют абсолютно неэффективно и непрозрачно. Это - главная причина рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например, в строительной или земельной сферах ", - отметил советник президента Михаил Федоров.

По его словам, аудит реестров и дальнейшее их упорядочения, распространение единого идентификатора физического лица для связывания данных из различных реестров и внедрение электронного взаимодействия позволит не требовать от граждан постоянно одну и ту же информацию и различные справки и значительно упростить все государственные услуги.

Известно, что указом очередь предполагается реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка (проект "еМалятко"), регистрацией его места жительства, регистрации физического лица в качестве налогоплательщика в первую оформления паспорта гражданина Украины, проверкой наличия у водителя документов и тому подобное.

Также в команде президента обещают сформировали перечень около 200 наиболее важных услуг для граждан и бизнеса, чтобы в первую очередь ввести их предоставления в режиме онлайн.

"Каждый украинец сможет видеть наш план и ход реализации этих задач на специальном сайте", - сообщил Михаил Федоров.

Кроме того, указом начинается работа над проведением электронных выборов и электронной переписи населения в Украине.

Среди ключевых задач, предусмотренных указом, - ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра, который сейчас содержит данные только около 14 млн граждан, и внедрение инновационных средств электронной идентификации.

  • Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявлял о намерении сделать так, чтобы граждане как можно меньше контактировали с чиновниками. "Наша цель - это государство в смартфоне ", - пояснил новоизбранный президент.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 июля, 2019 вторник

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

30 июля, 2019 вторник

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать