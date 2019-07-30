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Espreso.tvСпортДвое футболистов "Динамо" попали в топ-50 самых перспективных игроков Европы

Двое футболистов "Динамо" попали в топ-50 самых перспективных игроков Европы


фото: football24.ua
Футболисты киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили и Денис Попов попали в рейтинг самых перспективных игроков Европы по версии УЕФА

Об этом сообщает УЕФА .

Оба игрока молодежной сборной Украины вошли в список футболистов, которые могут выстрелить в новой кампании.

"Надежный центральный защитник, специалист по отбору. На "золотой" для украинцев ЧМ-2019 среди юношей до 20 лет забил три мяча головой", - говорится на сайте УЕФА.

Зато Цитаишвили УЕФА охарактеризовал, как "взрывного вингера".

Стоит отметить, что в одной генерации с украинцами оказались также Шон Лонгстафф, Озан Кабак, Элиф Элмас и другие.

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