Двое футболистов "Динамо" попали в топ-50 самых перспективных игроков Европы
30 июля, 2019, 16:00
Футболисты киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили и Денис Попов попали в рейтинг самых перспективных игроков Европы по версии УЕФА
Об этом сообщает УЕФА .
Оба игрока молодежной сборной Украины вошли в список футболистов, которые могут выстрелить в новой кампании.
"Надежный центральный защитник, специалист по отбору. На "золотой" для украинцев ЧМ-2019 среди юношей до 20 лет забил три мяча головой", - говорится на сайте УЕФА.
Зато Цитаишвили УЕФА охарактеризовал, как "взрывного вингера".
Стоит отметить, что в одной генерации с украинцами оказались также Шон Лонгстафф, Озан Кабак, Элиф Элмас и другие.
- В начале января УЕФА составлял другой перечень топ-50 перспективных футболистов Европы в который попали Андрей Лунин, Виталий Миколенко и Николай Шапаренко.
- Напомним, что Цитаишвили и Попов завоевали звание чемпионов мира среди 20-летних .
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