Двое футболистов "Динамо" попали в топ-50 самых перспективных игроков Европы

30 июля, 2019, 16:00

Футболисты киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили и Денис Попов попали в рейтинг самых перспективных игроков Европы по версии УЕФА

Об этом сообщает УЕФА .

Оба игрока молодежной сборной Украины вошли в список футболистов, которые могут выстрелить в новой кампании.

"Надежный центральный защитник, специалист по отбору. На "золотой" для украинцев ЧМ-2019 среди юношей до 20 лет забил три мяча головой", - говорится на сайте УЕФА.

Зато Цитаишвили УЕФА охарактеризовал, как "взрывного вингера".

Стоит отметить, что в одной генерации с украинцами оказались также Шон Лонгстафф, Озан Кабак, Элиф Элмас и другие.