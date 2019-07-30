Доллар за сутки подешевел на 19 копеек
30 июля, 2019, 09:00
Так во вторник, 30 июля, $ 1 стоит 25,25 грн.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Евро подешевел на 25 копеек и стоит 28,08 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":
Там $ 1 покупают по 25,23 грн, продают - 25,30 грн.
Евро на "черном рынке" скупают за 28,10 грн, продают - 28,25 грн.
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