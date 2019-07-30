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Espreso.tvОбществоДоллар за сутки подешевел на 19 копеек

Доллар за сутки подешевел на 19 копеек

Так во вторник, 30 июля, $ 1 стоит 25,25 грн.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Евро подешевел на 25 копеек и стоит 28,08 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":

Там $ 1 покупают по 25,23 грн, продают - 25,30 грн.

Евро на "черном рынке" скупают за 28,10 грн, продают - 28,25 грн.

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