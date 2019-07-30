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Espreso.tvСпортЦуренко успешно начала соревнования в Вашингтоне

Цуренко успешно начала соревнования в Вашингтоне


фото: facebook
Украинская теннисистка Леся Цуренко с победы начала выступления на теннисном турнире в Вашингтоне

Об этом сообщает "ВТУ" .

Украинка Леся Цуренко стартовала в одиночной сетке турнира WTA International в Вашингтоне. Посеянная под 5-й номер Цуренко одолеет 51-я ракетку мира китаянку ЯФАН Ван - 6: 3, 6: 2.

Победительница осуществила три эйса против одного в оппонентки, и допустила пяти двойных ошибок.

Во втором круге украинка сыграет с победительницей матча между Дияс из Казахстана и 15-летней сенсацией Уимблдона Кори Гауфф, которая прошла в Вашингтоне квалификационный отбор.

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