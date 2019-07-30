Цуренко успешно начала соревнования в Вашингтоне
30 июля, 2019, 08:34
Украинская теннисистка Леся Цуренко с победы начала выступления на теннисном турнире в Вашингтоне
Об этом сообщает "ВТУ" .
Украинка Леся Цуренко стартовала в одиночной сетке турнира WTA International в Вашингтоне. Посеянная под 5-й номер Цуренко одолеет 51-я ракетку мира китаянку ЯФАН Ван - 6: 3, 6: 2.
Победительница осуществила три эйса против одного в оппонентки, и допустила пяти двойных ошибок.
Во втором круге украинка сыграет с победительницей матча между Дияс из Казахстана и 15-летней сенсацией Уимблдона Кори Гауфф, которая прошла в Вашингтоне квалификационный отбор.
- 2 июля стало известно, что Леся Цуренко провалилась на старте Уимблдона.
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