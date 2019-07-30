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Espreso.tvОбществоБолее 70% жертв торговли людьми составляют женщины, - ОБСЕ

Более 70% жертв торговли людьми составляют женщины, - ОБСЕ

В ОБСЕ отмечают, что правительства должны активизировать усилия для борьбы с торговлей людьми

Об этом говорится на сайте Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе по случаю Всемирного дня борьбы с торговлей людьми.

Отмечается, что более 70% жертв торговли людьми составляют женщины.

Особое внимание нужно уделять тяжелому положению женщин и девушек, указывают в ОБСЕ и добавляют, что правительства должны активизировать усилия по борьбе с торговлей.

"Торговля людьми - это ужасное преступление. Злоумышленникам еще никогда не было так легко действовать, и в то же время с ними никогда не было так трудно бороться. Чтобы достичь реального прогресса в борьбе с этим явлением, государствам необходим дальновидный подход, который включает сотрудничество далеко за пределами национальных границ", - подчеркнул директор Управления ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Ингиборг Солрун Гисладоттир.

30 июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Торговля людьми является третьим (после торговли оружием и наркотиками) по прибыльности преступлением, отмечает благотворительный фонд "Каритас-Киев".

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