//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество6-летняя кореянка заработала $ 8 млн на покупку дома: она распаковывает игрушки на YouTube

6-летняя кореянка заработала $ 8 млн на покупку дома: она распаковывает игрушки на YouTube

Кореянка бора свои 6 лет - героиня нескольких YouTube-каналов с общей аудиторией более 30 млн подписчиков. Недавно ее семья приобрела 5-этажный дом в пригороде Сеула за $ 8 млн

Это стало возможным благодаря популярности каналов Борам, передает AIN.UA со ссылкой на CNN.

У девочки два канала: Boram Tube ToysReview и Boram Tube Vlog - один посвященный обзорам игрушек, второй - разным забавным видео с ее участием. Например, один из самых популярных ее роликов показывает, как девочка готовит лапшу с использованием детского пластиковой игрушечной кухне. В видео - около 377 млн ​​просмотров.

Ее родители создали компанию Boram Family, которая занимается финансовой составляющей канала, контрактами со спонсорами и тому подобное. Основной источник дохода: реклама и спонсорское контент (например, с брендами детских игрушек).

Интересно, что в 2017 году общественная организация Save the Children получала жалобы пользователей на ролики Борам: мол, они негативно влияют на детей, их эмоциональный и нравственное развитие. Имелись в виду постановочные видео, где Борам тянет деньги из кошелька отца или или как управляет авто. Организация сообщила об этих видео правоохранителям и их убрали с канала.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 июля, 2019 вторник

больше новостей

30 июля, 2019 вторник

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать