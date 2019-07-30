6-летняя кореянка заработала $ 8 млн на покупку дома: она распаковывает игрушки на YouTube
Это стало возможным благодаря популярности каналов Борам, передает AIN.UA со ссылкой на CNN.
У девочки два канала: Boram Tube ToysReview и Boram Tube Vlog - один посвященный обзорам игрушек, второй - разным забавным видео с ее участием. Например, один из самых популярных ее роликов показывает, как девочка готовит лапшу с использованием детского пластиковой игрушечной кухне. В видео - около 377 млн просмотров.
Ее родители создали компанию Boram Family, которая занимается финансовой составляющей канала, контрактами со спонсорами и тому подобное. Основной источник дохода: реклама и спонсорское контент (например, с брендами детских игрушек).
Интересно, что в 2017 году общественная организация Save the Children получала жалобы пользователей на ролики Борам: мол, они негативно влияют на детей, их эмоциональный и нравственное развитие. Имелись в виду постановочные видео, где Борам тянет деньги из кошелька отца или или как управляет авто. Организация сообщила об этих видео правоохранителям и их убрали с канала.
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