6-летняя кореянка заработала $ 8 млн на покупку дома: она распаковывает игрушки на YouTube

30 июля, 2019, 11:44

Кореянка бора свои 6 лет - героиня нескольких YouTube-каналов с общей аудиторией более 30 млн подписчиков. Недавно ее семья приобрела 5-этажный дом в пригороде Сеула за $ 8 млн

Это стало возможным благодаря популярности каналов Борам, передает AIN.UA со ссылкой на CNN.

У девочки два канала: Boram Tube ToysReview и Boram Tube Vlog - один посвященный обзорам игрушек, второй - разным забавным видео с ее участием. Например, один из самых популярных ее роликов показывает, как девочка готовит лапшу с использованием детского пластиковой игрушечной кухне. В видео - около 377 млн ​​просмотров.

Ее родители создали компанию Boram Family, которая занимается финансовой составляющей канала, контрактами со спонсорами и тому подобное. Основной источник дохода: реклама и спонсорское контент (например, с брендами детских игрушек).

Интересно, что в 2017 году общественная организация Save the Children получала жалобы пользователей на ролики Борам: мол, они негативно влияют на детей, их эмоциональный и нравственное развитие. Имелись в виду постановочные видео, где Борам тянет деньги из кошелька отца или или как управляет авто. Организация сообщила об этих видео правоохранителям и их убрали с канала.