Зеленский назначил экс-руководителя СТБ Бородянского своим внештатным советником
29 июля, 2019, 12:38
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Бородянского внештатным советником
Об этом говорится на сайте президента.
"Назначить Бородянского Владимира Владимировича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа .
Владимир Бородянский - украинский медиа-деятель, экс-председатель правления ЧАО "ММЦ СТБ".
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