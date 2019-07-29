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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил экс-руководителя СТБ Бородянского своим внештатным советником

Зеленский назначил экс-руководителя СТБ Бородянского своим внештатным советником


фото: nv.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Бородянского внештатным советником

Об этом говорится на сайте президента.

"Назначить Бородянского Владимира Владимировича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа .

Владимир Бородянский - украинский медиа-деятель, экс-председатель правления ЧАО "ММЦ СТБ".

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