Заместитель главы ОПУ: никто не планирует устраивать диктатуру в Раде

29 июля, 2019, 17:31

Заместитель главы Офиса президента Тимошенко заявил, что при принятии решений в парламенте никто не планирует "устраивать диктатуру"

Об этом Кирилл Тимошенко сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

В условиях наличия у президента Украины Владимира Зеленского большинства в парламенте никто не планирует "устраивать диктатуру" при принятии решений, но должны быть определенные согласованные командные действия.

"Никто не будет заставлять депутатов в Верховной Раде нажимать кнопки. Мы хотим, чтобы у нас внутри команды были максимальные дискуссии, до потери пульса. Но перед выходом в сессионный зал парламента мы должны договориться, как мы будем голосовать", - сказал он.

Тимошенко отметил, что "никто не собирается переламывать кого-то".

"Всегда будет какой-то процент против определенного решения. Но мы хотим, чтобы эта дискуссия не выходила наружу, она должна быть внутри команды", - считает заместитель главы ОПУ.

По его мнению, подготовка законопроекта - это "не только однопартийная история", это и разговор с теми, кто будет против того или иного решения.

"Конечно, никто не скрывает, что двигатель всего этого - президент. Но я думаю, что и из шагов Верховной Рады будет видно, что никто не планирует устраивать диктатуру", - заверил Тимошенко.