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Espreso.tvОбществоЗа первое полугодие 2019 года российские паспорта получили 45 тыс. украинцев, - МВД РФ

За первое полугодие 2019 года российские паспорта получили 45 тыс. украинцев, - МВД РФ


фото: REUTERS
За первое полугодие 2019 года Россия предоставила гражданство 44 898 украинцам

Об этом свидетельствует статистика российского МВД, передает Радио Свобода .

За этот же период миграционная служба МВД РФ приняла решение о выдаче вида на жительство 30772 украинцам, еще более 29 000 получили разрешения на временное проживание.

Напомним, что Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.

В ответ на это Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам из дружественных стран и тем людям, которые страдают от нарушения прав и свобод.

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