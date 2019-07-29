За первое полугодие 2019 года российские паспорта получили 45 тыс. украинцев, - МВД РФ

29 июля, 2019, 11:05

За первое полугодие 2019 года Россия предоставила гражданство 44 898 украинцам

Об этом свидетельствует статистика российского МВД, передает Радио Свобода .

За этот же период миграционная служба МВД РФ приняла решение о выдаче вида на жительство 30772 украинцам, еще более 29 000 получили разрешения на временное проживание.

Напомним, что Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.

В ответ на это Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам из дружественных стран и тем людям, которые страдают от нарушения прав и свобод.