За первое полугодие 2019 года российские паспорта получили 45 тыс. украинцев, - МВД РФ
29 июля, 2019, 11:05
За первое полугодие 2019 года Россия предоставила гражданство 44 898 украинцам
Об этом свидетельствует статистика российского МВД, передает Радио Свобода .
За этот же период миграционная служба МВД РФ приняла решение о выдаче вида на жительство 30772 украинцам, еще более 29 000 получили разрешения на временное проживание.
Напомним, что Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.
В ответ на это Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам из дружественных стран и тем людям, которые страдают от нарушения прав и свобод.
- 21 апреля 2018 Владимир Путин подписал указ о паспортизации жителей ОРДЛО.
- Позже Путин подписал указ о выдаче паспортов РФ украинцам, которые уехали из оккупированного Донбасса и из Крыма.
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