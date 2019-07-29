Известно, кого назначат новым госуполномоченным АМКУ, - СМИ
29 июля, 2019, 09:58
Новыми государственными уполномоченными Антимонопольного комитета станут Наталья Буроменская и Ольга Нечитайло
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на собственные источники.
Указы об их назначении, возможно, обнародуют в понедельник.
Наталья Буроменская - адвокат, начальник договорно-правового отдела Vodafone Украина, жена аудитора НАБУ Михаила Буроменского. На внеочередных парламентских выборах была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" (№85 в списке).
Ольга Нечитайло - сотрудница организации BRDO (ранее работала в АМКУ в должности главного специалиста, вела дела ДТЭК). Нечитайло занимается энергетикой в Офисе эффективного регулирования BRDO, откуда в Офис президента пришел работать Алексей Гончарук (заместитель руководителя Офиса президента).
- Напомним, 5 июля президент Зеленский подписал указ об увольнении с АМКУ Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.
- Экс-госуполномоченный Загребельская решила обжаловать приказ о ее увольнении и подала в суд на президента. Верховный Суд истребует в Антимонопольном комитете документы по делу об увольнении бывшей государственной уполномоченной Агии Загребельской . Она считает, что глава государства уволил ее не по процедуре.
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