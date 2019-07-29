Известно, кого назначат новым госуполномоченным АМКУ, - СМИ

29 июля, 2019, 09:58

Новыми государственными уполномоченными Антимонопольного комитета станут Наталья Буроменская и Ольга Нечитайло

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на собственные источники.

Указы об их назначении, возможно, обнародуют в понедельник.

Наталья Буроменская - адвокат, начальник договорно-правового отдела Vodafone Украина, жена аудитора НАБУ Михаила Буроменского. На внеочередных парламентских выборах была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" (№85 в списке).

Ольга Нечитайло - сотрудница организации BRDO (ранее работала в АМКУ в должности главного специалиста, вела дела ДТЭК). Нечитайло занимается энергетикой в Офисе эффективного регулирования BRDO, откуда в Офис президента пришел работать Алексей Гончарук (заместитель руководителя Офиса президента).

Напомним, 5 июля президент Зеленский подписал указ об увольнении с АМКУ Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.

Экс-госуполномоченный Загребельская решила обжаловать приказ о ее увольнении и подала в суд на президента. Верховный Суд истребует в Антимонопольном комитете документы по делу об увольнении бывшей государственной уполномоченной Агии Загребельской . Она считает, что глава государства уволил ее не по процедуре.



