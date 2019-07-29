В Украине запустят канал для русскоязычных украинцев - заместитель главы Офиса президента
29 июля, 2019, 18:16
В Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал
Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал в интервью, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться и за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории РФ.
"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоязычное население во всем мире", - сообщил Тимошенко.
По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал.
"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их лучшего контента", - отметил Тимошенко.
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