В Украине отмечают День Сил спецопераций ВСУ

29 июля, 2019, 12:43

29 июля в Украине отмечают День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак поздравил украинских военных спецназовцев с профессиональным праздником.

"По случаю праздника выражаю благодарность всем военнослужащим и ветеранам этого славного рода сил за самоотверженную службу Украины и высокую гражданскую позицию. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, успехов в осуществлении всех планов и замыслов во имя дальнейшего укрепления Украинского государства и его обороноспособности. Слава Силам специальных операций Вооруженных Сил Украины! Слава Украине! " - говорится в поздравлении.

Начальник Генштаба ВСУ отметил, что Силы спецопераций сейчас является одним из самых современных подразделений ВСУ.

"Сформированные в разгар российской агрессии Силы специальных операций успешно прошли непростой путь от становления до приобретения необходимых боевых возможностей. Сегодня воины-спецназовцы по праву считаются представителями одного из самых современных компонентов Вооруженных Сил Украины, который способен эффективно выполнять широкий спектр специальных и боевых задач в любой рых условиях обстановки ", - подчеркнул Хомчак.

Командование ССО ВСУ также обнародовало поздравления.

"Сегодня, когда Украина в опасности, Вы, в невероятно сложных условиях, под постоянными обстрелами террористов демонстрируете несгибаемый характер и волю к победе. Победа и героизм разведчика является бесценными. Свой высокий профессионализм и преданность делу военнослужащие Сил специальных операций неоднократно подтверждали как во время выполнения задач Антитеррористической операции, так и в составе Операций объединенных сил. Мужество и стойкость военнослужащих сил Специальных Операций Вооруженных сил Украины, выявленные в ходе защиты роднее й земли, доказали коварному агрессору преимущества в профессиональной и моральной подготовленности наших воинов, их верности долгу и Отечеству ", - высказался по случаю праздника командующий ССО ВСУ генерал-лейтенант Игорь Лунев.

Бойцы ССО ВСУ записали видеообращение к собратьям с поздравлением с праздником.

"Самый день был вчера. Далее нам на пути надо только все больше работать - как над собой, так и над нашей страной. И самое главное - возвращайтесь живыми! Слава Украине" - сказали бойцы ССО.