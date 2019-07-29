В Саудовской Аравии построят самую длинную в мире тестовую трассу Hyperloop
Соответствующее соглашение заключили американская компания Virgin Hyperloop One и саудовское правительство, передает delo.ua .
"Компания Virgin's Hyperloop One подписала соглашение с правительством Саудовской Аравии о создании испытательной дорожки для своего футуристического транспортного проекта", - говорится в сообщении.
Отмечено, что кроме 35-километровой трассы рядом построят научно-исследовательское и опытно-конструкторское предприятие и производственный завод.
Как заверили в Virgin Hyperloop One, эта технология сможет сократить время путешествия от Эр-Рияда в город Джидда на западе страны до 76 минут по сравнению с более чем 10 часами сейчас.
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Напомним, Hyperloop - проект вакуумного скорого поезда, предложенный в 2012-2013 годах Маск. Наиболее активно они занимаются компанией Virgin Hyperloop One и Hyperloop Transport Technologies.
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