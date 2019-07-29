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Espreso.tvОбществоВ Саудовской Аравии построят самую длинную в мире тестовую трассу Hyperloop

В Саудовской Аравии построят самую длинную в мире тестовую трассу Hyperloop

В Саудовской Аравии построят тестовый участок транспортной системы Hyperloop длиной 35 километров, который станет пока самым длинным в мире

Соответствующее соглашение заключили американская компания Virgin Hyperloop One и саудовское правительство, передает delo.ua .

"Компания Virgin's Hyperloop One подписала соглашение с правительством Саудовской Аравии о создании испытательной дорожки для своего футуристического транспортного проекта", - говорится в сообщении.

Отмечено, что кроме 35-километровой трассы рядом построят научно-исследовательское и опытно-конструкторское предприятие и производственный завод.

Как заверили в Virgin Hyperloop One, эта технология сможет сократить время путешествия от Эр-Рияда в город Джидда на западе страны до 76 минут по сравнению с более чем 10 часами сейчас.

  • Напомним, Hyperloop - проект вакуумного скорого поезда, предложенный в 2012-2013 годах Маск. Наиболее активно они занимаются компанией Virgin Hyperloop One и Hyperloop Transport Technologies.

  • 19 декабря американский предприниматель Маск открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом для объезда пробок.

  • Ранее Маск назвал дату запуска первого вакуумного поезда Hyperloop.

  • В феврале компания Hyperloop Transportation Technologies заканчивала строительство полномасштабного тестового трека для вакуумного поезда в французской Тулузе.

  • Министр инфраструктуры Владимир Емельян заявил, что в ближайшие 5, максимум - 10 лет в Украине состоится запуск сверхскоростного поезда по технологии Hyperloop .

  • Министр инфраструктуры Владимир Емельян подписал меморандум о создании сети Hyperloop "Львов-Киев-Одесса".

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