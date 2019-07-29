В Саудовской Аравии построят самую длинную в мире тестовую трассу Hyperloop

29 июля, 2019, 11:44

В Саудовской Аравии построят тестовый участок транспортной системы Hyperloop длиной 35 километров, который станет пока самым длинным в мире

Соответствующее соглашение заключили американская компания Virgin Hyperloop One и саудовское правительство, передает delo.ua .

"Компания Virgin's Hyperloop One подписала соглашение с правительством Саудовской Аравии о создании испытательной дорожки для своего футуристического транспортного проекта", - говорится в сообщении.

Отмечено, что кроме 35-километровой трассы рядом построят научно-исследовательское и опытно-конструкторское предприятие и производственный завод.

Как заверили в Virgin Hyperloop One, эта технология сможет сократить время путешествия от Эр-Рияда в город Джидда на западе страны до 76 минут по сравнению с более чем 10 часами сейчас.