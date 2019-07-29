В "Голосе" требуют жестких действий от Зеленского из-за ситуации с ОАСК

29 июля, 2019, 19:11

В политсиле говорят, что действия президента должны доказать его готовность отказаться от "ручной" судебной системы и по-настоящему перезагрузить судебную реформу

Об этом говорится в сообщении партии "Голос".

"Обнародование разговоров судей Окружного административного суда Киева и выявленые факты возможного незаконного вмешательства суда в деятельность других органов власти требуют от президента Владимира Зеленского неотложных действий, доведут его готовность отказаться от "ручной" судебной системы и по-настоящему перезагрузить судебную реформу", - заявили в партии.

Также отмечается, что промедление со стороны власти создает условия для избежания ответственности фигурантами расследований и может свидетельствовать о намерении сохранить "карманные" суды.

"Чтобы доказать задекларированный перед выборами намерен обновить судебную систему, призываем президента Владимира Зеленского публично изложить свою позицию, способствовать привлечению фигурантов дела к ответственности, гарантировать независимое расследование уголовных производств по фактам саботажа судебной реформы и связанных коррупционных схем, а также принять меры для остановки проведения конкурса на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей от Уполномоченного Верховной Рады по правам человека ", - отметили в "Голосе".

Отмечается, что последняя сама является фигуранткой расследования и должна быть уволена с должности парламентом. "Назначенные под давлением представители Уполномоченного по правам человека в ВККС должны быть отозваны, а вынесеные под давлением приказы об увольнении членов ВККС - отменены", - отметили в "Голосе".

Политсила также призвала ГПУ "оперативно рассмотреть вопрос объявления подозрения голове и судьям ОАСК и другим фигурантам расследованных преступлений".