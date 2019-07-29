В Никополе мужчина бросил под машину местного предпринимателя гранату, есть пострадавшие
29 июля, 2019, 12:25
В воскресенье, 28 июля, мужчина бросил под автомобиль 41-летнего местного предпринимателя гранату РГД-5
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины.
В результате взрыва пострадали два пассажира "Mitsubishi Outlander". Они получили множественные осколочные ранения. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.
Эксперты изъяли с места происшествия фрагменты гранаты РГД-5. Правоохранители установили подозреваемого в преступлении.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст.15 (покушение на преступление) п.1,5 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
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